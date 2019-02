Strakonice - Městští radní založili roku 1876 nadaci pro stavbu nemocnice,

MUDr. Jindra Říhová při operaci. | Foto: 120 let nemocnice

Strakonická nemocnice funguje již od roku 1892, kdy byla slavnostně otevřena. Od té doby prošla výraznými proměnami.

První budovy

Strakoničtí městští radní založili roku 1876 nadaci pro stavbu nemocnice, v níž se podařilo shromáždit potřebnou částku a získat vhodný pozemek. V roce 1889 začaly stavební práce a za tři roky, konkrétně 1. září roku 1892, byla nemocnice slavnostně otevřena. Do hlavní budovy se vstupovalo po kamenných schodech z Pražské silnice (dnešní Lidická ulice). Byly v ní čtyři pokoje se čtyřiceti lůžky, dvě koupelny, operační sál a další potřebné místnosti. Krytá chodba spojovala původní pavilon s hospodářským objektem, v němž byla kuchyně a prádelna včetně skladů. V areálu stál ještě dřevěný dům, sloužil pro infekční nemoci a byl vybaven dvaceti lůžky. Dnes zde stojí administrativní budovy.

Stavební úpravy

K větším stavebním úpravám původní budovy došlo v sedmdesátých letech, kdy na tomto místě sídlilo dětské oddělení. Nejprve zmizely v oddělení batolat a předškolních dětí zděné příčky, které byly nahrazeny skleněnými a v následujících letech prošel změnou i vzhled budovy.

Chirurgický pavilon

O výstavbě chirurgického pavilonu se začalo jednat v roce 1924. Výsledkem stavby, která byla uvedena do provozu v říjnu roku 1926, byla moderní jednopatrová podsklepená budova, která byla sedmdesát čtyři metrů dlouhá a centrální schodiště ji dokonce rozdělovalo na lůžkovou část pro muže a ženy. V budově se nacházelo 18 pokojů, které dohromady obsahovaly 108 lůžek. Součástí pavilonu byly i velký a menší operační sál a porodnický sál. Výstavba dalších budov na sebe nenechala dlouho čekat, následovala stavba infekčního, interního, nebo gynekologicko porodnického pavilonu na konci 80. let.

Oční oddělení

Prvním primářem očního oddělení se stal v roce 1949 MUDr. Eugen Plas. Z počátku byl tomuto oddělení vyhrazen v nemocnici pouze jeden čtyřlůžkový pokoj v chirurgickém pavilonu. Zlepšení přišlo o dva roky později, kdy bylo toto oddělení přestěhováno do budovy bývalého sirotčince v Husově ulici. Oční oddělení se zásluhou primáře dobře rozvíjelo, a tak mohly být v následujících letech postupně pořízeny nové přístroje. Lékařka Jarmila Tomanová, která tehdy na toto oddělení nastoupila, si práci primáře velmi pochvalovala. ,,Primář Plas přišel z Plzně jako první asistent profesora Knoblocha. Byl velmi vzdělaný a zkušený ve svém oboru, iniciativní, sledoval odbornou zahraniční literaturu a zaváděl nové léčebné metody. Oční oddělení mělo tehdy lůžka vždy plně obsazená," cituje se v publikaci 120 let nemocnice Strakonice.

Nové metody

Další významnou změnu v rozvoji péče o zrak přineslo zavedení nové techniky pro operaci šedého zákalu a implantace nitrooční čočky. Zavedla ji primářka tohoto oddělení MUDr. Jindra Říhová, pořídit nové přístroje ale nebylo v devadesátých letech snadné. ,,Finance jsem sháněla na ministerstvu zdravotnictví, odtud mě poslali na ministerstvo financí, kde mě vyslechli a doporučili sepsat žádost s příslibem, že jí ministr dostane do rukou. A vyšlo to, dostali jsme sedmdesát tisíc marek, to stačilo na nákup kvalitního mikroskopu. Vypsali jsme veřejnou sbírku a z té jsme koupili kompletní přístroj," vzpomíná v publikaci Jindra Říhová. V roce 2010 bylo toto oční oddělení přejmenováno na Centrum péče o zrak.

Vladimír Hoť, čerpáno z publikace 120 let nemocnice Strakonice