Osoba navštěvující pacienta:

1. nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (před začátkem návštěvy bude změřena tělesná teplota a proveden pohovor zjišťující výskyt příznaků onemocnění).

2. po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor bez výdechového ventilu naplňující příslušné normy (minim. FFP2, KN 95); děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, u dětí od dvou do patnácti let věku je umožněn i jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa);

3. provede desinfekci rukou (k dispozici na vstupu na oddělení a jednotlivé pokoje);

4. předloží některý z níže uvedených dokladů:

a) záznam o negativním výsledku RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin

b) záznam o negativním výsledku POC antigenního test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 24 hodin

Režim návštěv počítá s tím, že v jednom okamžiku může být na pacientském pokoji návštěva pouze u jednoho pacienta v počtu maximálně dvou osob, délka návštěvy je omezena na 20 minut. „Preferujeme, aby návštěvy za dobrého počasí probíhaly ve venkovních prostorech nemocnice,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Zákaz návštěv platí do odvolání.