Každý týden přichází na CT vyšetření do strakonické nemocnice okolo 150 až 160 pacientů. Nový přístroj je už čtvrtým zařízením svého druhu, které nemocnice pořídila. Poprvé to bylo v roce 1993. Na rozdíl od předchozích tří ale disponuje i tzv. „umělou inteligencí“. Znamená to, že získaný obraz vyšetřované části těla je po dokončení detekce dále upraven a vylepšován. Zobrazení tak maximálně odpovídá realitě a přispívá k lepší diagnostice. „Navíc pacient je na novém přístroji vystaven zhruba o polovinu menšímu záření než na zařízení předchozím,“ upřesňuje výhody nejen pro personál ale i pro pacienty vrchní radiologický asistent Petr Pavlík.

Nové CT je oproti minulému přístroji rovněž podstatně rychlejší. „I složitější vyšetření se díky rychlosti a rozsahu snímání odehrají během několika minut,“ podotkla mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.

Vyšetření pomocí CT poskytuje strakonická nemocnice svým pacientům 30 let. „Díky pravidelné obměně přístrojového vybavení si strakonická nemocnice zachovává schopnost adekvátně fungovat a poskytovat pacientům kvalitní zdravotní péči,“ uvedl ředitel Tomáš Fiala.

Nemocnice nové CT pořídila z financí z dotačního programu REACT-EU. Zařízení bylo instalováno v závěru roku 2022 a včetně stavebních úprav vyšlo na cca 23 milionů korun bez DPH.

Vyšetření na CT (zkratka z anglického Computed Tomography) je radiologické vyšetření, které pomocí rentgenového záření umožňuje lékařům prohlédnout vnitřní orgány a tkáně pacienta.