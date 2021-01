Strakonická nemocnice má naočkovány zaměstnance, kteří měli o vakcínu zájem

Na týden od 11. do 15. ledna měla strakonická nemocnice k dispozici 840 dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. Mobilní očkovací tým vyjel do Alzheimercentra Loucký Mlýn, do Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek a do Domova pro seniory ve Vodňanech.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Ondřej Hájek

„V pátek jsme jeli s hlavní sestrou Editou Klavíkovou očkovat do Domova pro seniory v Blatné a do Domova Petra Mačkov. Naočkovaní jsou všichni zaměstnanci strakonické nemocnice, kteří o vakcínu projevili zájem a zhruba 70 procent praktických lékařů a ambulantních specialistů. Ti chodili na očkování do nemocnice" uvedl lékař mobilního očkovacího týmu Michal Pelíšek. Také v tomto týdnu bude nemocnice postupovat podle Strategie očkování proti covid-19 v ČR. Očkovací tým se vydá do Léčeben dlouhodobě nemocných ve Strakonicích a ve Volyni a do Psychiatrické léčebny Lnáře. Bude pokračovat očkování praktických lékařů a ambulantních specialistů, řada přijde i na policisty a hasiče. "Máme spočítáno, že bychom potřebovali minimálně 1000 vakcín. Pokud jich dostaneme víc, a to bychom uvítali, začneme také s očkováním seniorů nad 80 let," upřesnil ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala. Od 4. ledna, kdy bylo očkování proti covod-19 ve Strakonicích zahájeno, vakcínu dostalo více než 1300 lidí.