„Absolutním vítězem jsme podruhé po deseti letech. Dlouhodobě za velmi kvalitní podpory všech zaměstnanců budujeme komfortní a maximálně profesionální prostředí, ve kterém se naši pacienti cítí dobře. Můžeme jim poskytovat tu nejlepší péči a zároveň jsou spokojeni i naši zaměstnanci, kterým za jejich práci velmi děkuji.“

Pacienti, kteří nemocnici navštěvují, považují ve většině případů ocenění za odpovídající. „Navštívil jsem nemocnici za život několikrát a pamatuji například starou chirurgii a šest nebo sedm lidí na pokoji. To už je minulost a dnes jsou zde moderní pokoje, lůžka, všude televize a čisto. Pořád je co zlepšovat včetně některých lékařů, ale to je v každé nemocnici,“ říká František Bláha (64) ze Strakonicka.

V nemocnici ke konci října pracovalo 623 zaměstnanců, z toho 116 lékařů a 234 sester. Tady by nemocnice uvítala další zájemkyně. „Máme oddělení, kde bychom chtěli dát dvě sestry na noční, například nervové,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelství Edita Klavíková. Průměrný měsíční plat sestry je podle ní kolem 40 tisíc hrubého, nástupní bez služeb a víkendů cca 25 tisíc korun.