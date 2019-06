Tato slova zazněla v úterý ráno ve společenském sále Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Prvňáci ze Základní školy F. L. Čelakovského ve Strakonicích byli pasováni na čtenáře.

Pasování nových čtenářů je v knihovně již tradicí. "Pasujeme prvňáčky ze všech škol ve Strakonicích. Nejdříve se chodí oni podívat na nás do knihovny a my jim tu čteme. A když se naučí číst, chodíme za nimi do škol a čtou zase ani nám a my posloucháme, jak jim to jde," uvedla za knihovnice Blanka Auterská.

Pasování prvňáčků se koná ve Strakonicích od pondělí 3. do středy 5. června. Každý nový čtenář dostane Pasovací dekret, medaili a čtenářskou průkazku na rok zdarma.