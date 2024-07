Problém je podle ní v tom, že jednotlivé syslí populace jsou v naší krajině izolované a zvířata se mezi nimi nemohou pohybovat. Pro ilustraci – nejbližší sysli žijí od Strakonic 40 km. „Právě proto jsme přikročili i k tomu, že jsme letos nějaké vyčerpané a dezorientované sysly po silných deštích dočasně ze Strakonic odvezli – populace by bez toho mohla úplně zaniknout,“ dodala Lenka Čolobentičová.

Akce je podle mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolíny Šůlové součástí záchranného programu, který pro sysla před více než patnácti lety agentura připravila a koordinuje. Vypuštění sysli by měli oživit strakonickou skomírající populaci tohoto vzácného savce.

Příklad sysla podle ochránců přírody názorně ilustruje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech byl označován za škůdce. Sysli ale doplatili na rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů a dramatický úbytek ploch s nízkou trávou. „Pro jejich přežití v naší přírodě je nyní klíčové zabezpečit potřebnou péči tam, kde v současné době žijí. To znamená vhodným způsobem hospodařit, především pravidelně kosit trávu či spásat. Syslům totiž vyhovují suché, nízké stepní trávníky," dodala Karolína Šůlová.

Záchranný program zahrnuje pravidelné sčítání zvířat, pastvu a kosení nebo odchovy zvířat v partnerských zoologických zahradách a záchranných stanicích. Na vhodných místech se sysli vypouštějí, aby posílili stávající populace, nebo vytvořili novou kolonii. Letos to bylo na několika místech – v Českém středohoří na Odolickém vrchu, na Znojemsku a právě ve Strakonicích.

Zoologické zahrady mají know-how jak zvířata, která jsou v přírodě mnohdy na pokraji vyhynutí, odchovávat. „Mezi naše činnosti tedy nepatří jen zvířata vystavovat, ale podílíme se i na záchraně ohrožených druhů a jejich návratu do přírody. Důležité je také vzdělávání – návštěvníci u nás vidí na vlastní oči to, co je v přírodě mnohdy skryto, a mohou se tu řadu zajímavých informací dozvědět,“ doplňuje Markéta Jariabková z Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou.

V době, kdy záchranný programem před 15 lety začínal, odhadovalo se, že u nás žije zhruba 3 600 syslů, nyní je to zhruba šest tisíc . „I když zdaleka není vyhráno, tak se zdá, že naše práce má smysl. Sysel není ale jediný druh, pro který jsme záchranný program připravili. Nyní jich běží již čtrnáct, díky nim se z naší přírody nevytratil třeba hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty užovek stromových,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podle jeho slov se připravuje další, evropský projekt Prospective Life, který umožní věnovat péči širšímu spektru ohrožených druhů. Přinese na čtyři desítky nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů.