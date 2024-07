Dotace ve výši 700 tisíc korun půjde podle informací tiskové mluvčí radnice Markéty Bučokové na vybavení zubní ordinace. „Dotace byla udělena paní doktorce Haně Frčkové, která tímto krokem může otevřít moderní a plně vybavenou ordinaci, která bude sloužit obyvatelům města i přilehlých oblastí," vysvětlila Markéta Bučoková.

Podle slov doktorky Frčkové bude nutné aktuálně pořídit zubní turbíny, zubní instrumentárium, jako vyšetřovací a preparační nástroje, intraorální RTG, extraorální OPG RTG a řadu dalších nezbytností nutných k zahájení praxe. Ve stávající ordinaci totiž chybí veškeré vybavení, dentální přístroje a nástroje, měnit se bude i pevný mobiliář.

Podle smlouvy o poskytnutí dotace má lékařka nejpozději od 1. listopadu 2024 po dobu následujících 5 let zajišťovat poskytování zdravotní služby ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v oboru zubní lékařství, hrazené ze zdravotního pojištění formou ambulantní péče

Minimální ordinační doba nového zubaře má být v prvotním období, do 31. prosince 2025, patnáct hodin týdně, které budou rozložené do nejméně tří pracovních dnů. Od 1. ledna 2026 se minimální ordinační doba prodlouží alespoň na 25 hodin týdně rozložených do pěti pracovních dnů.

„Podle smlouvy o poskytnutí dotace je navíc paní doktorka povinna uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb nejméně se čtyřmi největšími zdravotními pojišťovnami dle celostátního počtu pojištěnců s čímž také počítá a nebrání se ošetřování tzv. na pojišťovnu," dodala tisková mluvčí radnice.

Nová ordinace začne přijímat pacienty od 1. listopadu 2024 a bude nabízet služby v oblasti preventivní péče a léčby zubního kazu. „Jsme velmi rádi, že můžeme podpořit mladé lékaře a přispět k rozvoji zdravotnických služeb ve Strakonicích. Investice do zdravotní péče je investicí do budoucnosti,“ uvedl místostarosta Strakonic Jaroslav Horejš. Tato iniciativa je součástí širšího programu města na podporu zdravotní péče a zlepšení kvality života obyvatel Strakonic. Město tak reaguje na zoufalý nedostatek dentistů jak ve městě, tak v celém regionu.