Strakonický zimní stadion může mít problémy. Podle informací Deníku totiž podala výpověď většina strojníků, kteří se starají o přípravu ledu. Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení města Strakonice (STARZ), pod kterou zimní stadion spadá, se nyní personální nouzi snaží vyřešit.

Ředitel STARZ ve Strakonicích Petr Prskavec přiznal, že na zimním stadionu se nyní personální záležitosti intenzivně řeší. „Led je momentálně rozpuštěný z důvodu plánované každoroční odstávky. Pravdou je, že řešíme personální změny. Z důvodu neplnění povinností jsem odvolal z funkce vedoucího zimního stadionu. Čtyři strojníci (rolbaři) z pěti podali výpověď a ten poslední je ve stavu nemocných. Tuto personální otázku teď řešíme, ale mohu říci, že už se nám hlásí zájemci o tyto pozice. Věřím, že z nich vybereme vhodné kandidáty a k obsluze chladícího zařízení je zaškolíme. Uděláme maximum pro to, aby led na novou sezonu byl," uvedl Petr Prskavec. Na vyřešení situace má STARZ do srpna, kdy začíná nová sezona.

Strojníci ze zimního stadionu dali výpovědi, protože podle svých slov nechtějí pracovat pod stávajícím vedením. „Nesouhlasili jsme s odvoláním vedoucího zimního stadionu. Své povinnosti jsme si plnili. Led byl kvalitní, vždyť se ve Strakonicích konal například přípravný zápas extraligového týmu HC Škoda Plzeň s HC Motor České Budějovice nebo juniorské mistrovství republiky v krasobruslení, v takových soutěžích mají velké nároky na ledovou plochu. Neradi bychom ale slyšeli, že kvůli nám nebude ve Strakonicích led. Dali jsme řádné výpovědi, dodržíme výpovědní lhůty. Mohli jsme skončit už před koncem sezony, ale zodpovědnost k naší práci nám to nedovolila, vydrželi jsme do plánované odstávky,“ řekli Deníku pod zárukou anonymity strojníci. Někteří z nich na zimním stadionu ve Strakonicích pracují i desítky let.

Podle nich není práce s technologií na zimním stadionu jednoduchá a kromě zaškolení, které dá nové obsluze teoretické znalosti, jsou důležitá i léta zkušeností se zařízením. K chlazení ledové plochy se používá čpavek, což je toxický a štiplavý plyn, který dráždí sliznici. „Někteří z nás pracovali na zimním stadionu desítky let, zkušenosti jsme si roky vzájemně předávali. Je třeba mnoho znalostí z praxe, aby původní letité zařízení, které ve Strakonicích je, mohlo správně fungovat,“ dodávají strojníci. Připustili, že by se na své pozice byli ochotní vrátit, i když ne pod stávající vedení.

Podle strakonického místostarosty Jaroslava Horejše se počítá s tím, že se začne po plánované odstávce znovu namrazovat. Bude to

zhruba na přelomu července a srpna. „Veškeré nasmlouvané termíny, jak od klubů, tak pro veřejnost, budou dodrženy a nepřipadá v úvahu, aby nebyla ledová plocha připravena ke sportovním účelům. Co se týče personálních změn, jde o běžnou situaci, která se odehrává v každé organizaci. Personální změny jsou v plné gesci ředitele příspěvkové organizace,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav Horejš a dodává: „I přes personální změny bude provoz ledové plochy zajištěn. Již nyní jsou přijímána taková opatření k dostatečnému zajištění chodu zimního stadionu. Týká se to především nových zaměstnanců a jejich zaškolení. Změny v personálním obsazení rozhodně neovlivní kvalitu poskytovaných služeb“.

Výměna pracovníků není jediným problémem, který STARZ musí řešit. Mnohem větší starosti mají na zimním stadionu s původní technikou. „Je tu stará technologie chlazení roku výroby 1978, obáváme se, aby nám nevypověděla službu. Nyní pořídíme nový kompresor a již jsme zahájili proces dodání nové technologie. Modernizaci bychom rádi zahájili v roce 2025,“ zmínil Petr Prskavec s tím, že moderní zařízení by mělo snížit finanční náročnost provozu. Tuto změnu lidé na první pohled nezaznamenají, neměla by se promítnout ani do ceny ledu a vstupenek na zimní stadion.