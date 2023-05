Od 8. do 10. května se ve vaší tělocvičně uskuteční velmi zajímavá sportovní akce zaměřená na ukázky a výuku bojových umění. Můžete ji přiblížit?

Jedná se o seminář tradičního bojového umění aikido. Uskuteční se celkem osm hodin výuky. Seminář ve Strakonicích je součástí evropského tour Joe Thambu Sensei. Jsem rád, že ho budu moct přivítat ve Strakonicích. Náš klub je zároveň členem mezinárodní organizace AIKIDO SHUDOKAN INTERNATIONAL, kterou Joe Thambu Sensei založil.

Komu je akce především určena?

Seminář proběhne ve třech dnech. Dva hodinové tréninky (pondělí, středa) jsou určeny pro děti, které chodí do přípravky. Dvě dvouhodinové lekce (pondělí, středa) aikido a jedna dvouhodinová (středa) je vyhrazená pro sebeobranu – užití aikida v sebeobraně. Této lekce se mohou zúčastnit i ostatní zájemci, kteří nejsou registrovaní u nás.

Přijedou dvě velké osobnosti bojových sportů – držitel 7. danu aikido Ondra Musil, který se věnuje bojovým uměním od 10 let a sklízí úspěchy na polích aikida, karate, shaolin kung fu a tai chi a učitel yoshinkan aikido Joe Thambu, který je v současnosti nositelem 8. danu. S oběma se znáte osobně a u Joe Thambu jste dokonce trénoval. Jak jste se s oběma seznámil?

Ano, s oběma pravidelně trénuji několikrát do roka. Ondru Musila Sensei jsem potkal v roce 2010 na jeho seminářích. Právě v té době po jsem se rozhodl, že začnu studovat aikido a tachi chuan, které učil. A díky němu jsem potkal Joe Thambu Seinsei, kterého zval několikrát v roce na svoje semináře do České republiky.

Co návštěvníci uvidí?

Jak jste vyjmenoval znalosti a dovednosti v oblasti bojových umění Ondry Musila, díky tomu můžeme v České republice studovat tradiční bojová umění nejen s ním, ale i s učiteli celosvětové úrovně jako např. Joe Thambu, se kterými pravidelně pořádá semináře. On sám naopak jezdí do zahraničí učit a zpětně s námi sdílí své zkušenosti. Je to neustálý proces, díky kterému lze objevovat krásu bojových umění. Takže pokud by někdo měl zájem o asijská bojová umění, u nás je to pravé místo.

Jak vy sám se dlouhou věnujete bojovým sportům a kterému nejvíce?

Mě bojová umění zaujala už na střední škole, kdy jsem se začal věnovat karate. To trénuji dodnes, a to wado ryu styl. Jak jsem zmínil, po zkušenosti s Ondrou Musilem jsem si před 13 lety přidal aikido yoshinkan a tachi chuan. Začal jsem se věnovat bojovým uměním víceméně naplno a postupně je vyučovat. V roce 2014 mně Ondra umožnil založit si klub pod jeho svazem SHIKON BUDO KAI CR. A tak se studiu a výuce věnuji dodnes a mohu poprvé oba učitele společně přivítat v našem AGOGE MARTIAL ARTS dojo.