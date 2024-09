K letošnímu závodu se přihlásilo celkem 22 posádek, nakonec se jich však na startu sešlo pouze 20. „I tak to není vůbec špatné číslo.V začátcích závodu v roce 2018 se počítalo pouze s jednou kategorií, byla to kategorie Fun - sdružení kamarádů,“ popisuje za pořadatele Tomáš Blaška. V roce 2019 se přidala kategorie Sport - pro pravidelně trénující posádky a rok 2022 znamenal přidání kategorie Women. V roce 2023 přibyla ještě kategorie Junior. Letos se však Juniorů nesešlo dostatečné množství, proto byla přihlášená posádka zařazena do kategorie Fun.

I přes ranní relativně chladné počasí se sportovní den se Strakonickým drakem vydařil. „Velké díky patří také posádkám za jejich odhodlání při jízdě na 1 km. Každý ročník se našel tým, který se z této trati odhlásila, letos to tak nebylo a všechny soutěžily na obou tratích,“ zmínil Tomáš Blaška s tím, že závod se koná s přímou podporou města Strakonice a díky tomu mají posádky opravdu krásné podmínky. „Každoroční materiální podpora i ze strany strakonického pivovaru vždy při závěrečném vyhlašování výsledků potěší nejen vítězné posádky.“

close info Zdroj: Se svolením Tomáše Blaška zoom_in 7. ročník festivalu dračích lodí ve Strakonicích - Strakonický drak 2024.

