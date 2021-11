Na základě veřejné zakázky proběhlo vyhodnocení otevřeného řízení na zhotovitele projektové dokumentace stavební akce rekonstrukce domu kultury – ostatní etapy. Smlouva bude podepsána se společností DIR 007, s.r.o., Řepice za celkovou cenu 4 980 000 Kč bez DPH.

Strakonice, Kulturní dům. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Škotko

Do šesti týdnů od podpisu smlouvy se společnost zavazuje dodat potřebné průzkumy a zaměřit stávající stav. Do padesáti týdnů od podpisu smlouvy pak bude dodána dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení stavby a do šedesáti týdnů od stejného termínu musí být dodána projektová dokumentace pro provádění stavby a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.