/VIDEO/ Od pondělí 25. března 2024 je zcela uzavřená ulice Volyňská ve Strakonicích. Auta už neprojedou ani ve směru na Volyni a musejí se vydat po objízdných trasách. Jak to na Volyňské vypadalo těsně před jejím celkovým zavřením, na to se můžete podívat v naší galerii a na videu.

Ulice Volyňská ve Strakonicích. | Video: Alešová Klára

Práce v ulici Volyňská pokračují podle plánu. Potvrdila to i mluvčí Města Strakonice Markéta Bučoková.

„Přepojení stávajícího vodovodního řadu na takzvaný suchovod proběhlo bez komplikací. Dodávka vody byla obnovená a nyní již v průběhu stavby nehrozí, že by byla lokalita bez pitné vody,“ zmínila Markéta Bučoková a dodala, že od pondělí 25. března začínají na Volyňské práce na kanalizaci. Znamenat to bude výkopy do hloubky 5 až 6 metrů.

Zdroj: Alešová Klára

Během prvního roku opravy ulice jsou plánované stavební práce převážně na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Během druhé stavební sezony projde kompletní rekonstrukcí vozovka a chodníky podél hlavní komunikace na zhruba dvou kilometrech.

ČSAD STTRANS ruší svoje autobusové linky na Prahu

Přes zimu by měla být Volyňská zprovozněná a druhá etapa bude následovat na jaře 2025. Původní plán, opravit ulici za částečného provozu, nebyl možný kvůli hloubce výkopů. Celou stavbu protáhne i velké množství přípojek ke každé nemovitosti. Oprava se týká zhruba 1,5 km dlouhého úseku.

V prvním měsíci prací projela auta staveništěm alespoň ve směru na Volyni. Od 25. března už musejí v obou směrech po objízdných trasách.