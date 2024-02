OBRAZEM: Strakoničtí vojáci se připravují na misi do Lotyšska

Je to zhruba rok, co strakoničtí vojáci završili své jeden a půl roční angažmá v misi v Litvě. V tuto chvíli již strakonický útvar připravuje další jednotku do zahraničí. „Vojáci budou opět nasazeni v rámci alianční mise předsunuté přítomnosti v Pobaltí, tentokrát ale budou působit v Lotyšsku,“ řekla kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Strakoničtí vojáci se připravují na misi do Lotyšska. | Foto: Foto: Jana Samcová a nadrotmistr I.L.

Budou také plnit jiné úkoly. „Během nasazení v Litvě jsme mezinárodnímu bojovému uskupení, jehož jsme byli součástí, zajišťovali pozemní protivzdušnou obranu. V Lotyšsku budou naši vojáci plnit úkoly force protection, tedy ochrany sil,“ uvedl velitel 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Luděk Teger. Strakoničtí vojáci budou společně se specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy působit v mezinárodním uskupení pod kanadským velením. Budou součástí roty zaměřené na elektronický boj a průzkum. Součástí české jednotky budou i jednotlivci z řad příslušníků aktivní zálohy. Odjezd vojáků do Lotyšska je plánovaný v červenci, návrat zpět pak na začátku příštího roku. Dostat do svalové paměti „zelenou“ taktiku Nedávné dny strávili strakoničtí vojáci na Doupově, kde pilovali základní taktické dovednosti. „Jednalo se o první komplexní cvičení čety force protection (čety ochrany). Snažili jsme se dostat vojákům do svalové paměti základní činnosti v zelené taktice,“ sdělil nadporučík M. B., jenž řídil výcvik ve vojenském prostoru na Karlovarsku. „Nejprve jsme se zaměřili na výcvik menších skupin – od jednotlivce, přes dvojice a sekce, až po jednotlivá družstva. Naším cílem bylo sladit činnost družstev v rámci čety,“ objasnil nadporučík M. B. „Konkrétně vojáci procvičovali průzkum prostorů, určených pro rozvinutí hlavního místa velení a záložních míst velení, přípravu na jejich zaujetí a samotnou obrannou činnost těchto míst,“ přiblížil strakonický důstojník. Našli je na ulici ve Strakonicích. Parta chlupáčů hledá nový domov Vojáci trénovali také ochranu logistických konvojů, včetně reakcí na případné incidenty, které mohou nastat. Ať už se jedná o technickou závadu, dopravní nehodu či napadení konvoje. Na průběh výcviku dohlíželi zkušení instruktoři z vyškovského Centra přípravy do zahraničních operací a 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, kteří strakonickým vojákům předávali své bohaté zkušenosti z nasazení ze zahraničních misí. „Snažili jsme se vojákům co nejvěrněji nasimulovat činnosti, které budou plnit v rámci svého nasazení v Lotyšsku. Zároveň jsme chtěli prohloubit jejich schopnosti fungovat ve stresu,“ doplnil řídící výcviku nadporučík M. B. Na misi do Lotyšska se na Doupově připravoval také desátník J. Š. „Základní taktické postupy musí ovládat i vojáci, kteří slouží u útvaru pozemní protivzdušné obrany. S ohledem na úkoly, které nás v Lotyšsku čekají, cvičíme taktické postupy více do hloubky,“ prozradil. „Je to zajímavá změna a vybočení od úkolů, které standardně u protiletadlového pluku plníme,“ míní strakonický voják, který od své druhé mise očekává prohloubení odborných znalostí a procvičení se v angličtině.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu