Ve středu zasedala povodňová komise kraje, na které hejtman Martin Kuba zveřejnil informace ČHMÚ, ty uvádějí, že pršet bude od čtvrtka prakticky stále až do neděle. Během čtvrtka má být déšť mírný, ale v pátek a v noci na sobotu již bude nabírat na intenzitě, v té době je třeba počítat se vzestupem hladin řek.

Na možné nebezpečí se připravují i Strakonice. Od čtvrtka 12. září drží ve Strakonicích pohotovost protipovodňová komise a stavět se začínají protipovodňová opatření.

„Strakonice mají celkem pět protipovodňových opatření, ve čtvrtek začaly technické služby s jejich stavbou. První vyroste v lokalitě Zeyerova nábřeží, poté na nábřeží u Prioru. Dále budou následovat podchody. Jako poslední by se v případě vážného ohrožení stavěla protipovodňová hráz v ulici Tržní. A to proto, že toto opatření by vyžadovalo změnu vedení dopravy v rámci města,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Proti případným přívalům vody jsou zabezpečené i čistička odpadních vod a vodárny. Pokud by bylo potřeba, na evakuaci je připraven také psí útulek. „I přesto, že útulek je za hranicí stoleté vody, není možné se spoléhat na to, že voda by nemohla vystoupat výše, manipulace se zvířaty v takových situacích není jednoduchá, proto máme připravený i scénář na rychlý přesun zvířat,“ dodala mluvčí města s tím, že zvířata by našla azyl v areálu svazu chovatelů za hřbitovem.

Samozřejmostí je spolupráce všech složek: technické služby, městská policie, odbor životního prostředí, HZS, SDH, PČR, Povodí Vltavy, s. p., vedení města.

Vodňany připravují pytle s pískem

Také ve Vodňanech se ve čtvrtek sešel pracovní štáb povodňové komise. „Rozdělili jsme si úkoly a práce, které je třeba zajistit. Zatím děláme přípravná a preventivní opatření. Připravujeme krizovou místnost, plníme pytle s pískem, upouští se rybníky, čistíme propustky a budeme čekat, co přijde,“ zmínil starosta Vodňan Martin Macháč.

Pokud voda přijde, čekají ji ve Vodňanech především z polí ve směru od obce Újezd. „Zítra ráno chceme ještě rozvézt zásoby pytlů, abychom je měly po ruce poblíž problémových míst, pokud by je bylo potřeba použít,“ dodal starosta.

Bavorov jednal o krizovém štábu

Také starosta Bavorova Petr Šafránek už je v kontaktu s velitelem zásahové jednotky bavorovských hasičů. „Monitorujeme situaci na vodních tocích a jsme také v kontaktu s krizovým štábem ve Vodňanech. Včera jsme měli zasedání zastupitelstva, kde jsme se předběžně domlouvali na případný krizový štáb, pokud by bylo potřeba ho svolat,“ zmínil.

Problémová místa jsou v Bavorově v lokalitách U Karásků a Na Drahách, problémy dělá také Svinětický potok. „Pomoci by nám měla protipovodňová opatření. U Bílska se udělal poldr, který pomůže zadržet vodu. Podle aktuálních předpovědí by měl být déšť na našem území, na rozdíl od jiných míst v kraji, pozvolný, žádná velká průtrž. Ale přípravy rozhodně nepodceňujeme, ani naši hasiči,“ dodal starosta Bavorova. Věří i v připravenost celého Jihočeského kraje. „Hejtman Martin Kuba před možným nebezpečím varuje, zvedá krizový štáb, na to navazují další krizové složky. Lidé ví, co mohou očekávat. Klíčové je vypouštění přehrad, které už běží, věřím, že situaci zvládneme,“ říká s Petr Šafránek.