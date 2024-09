Klára Alešová dnes 09:11

Do Strakonic začínají chodit pozitivnější zprávy. Dle modelů se aktuálně předpokládá kulminace řeky Volyňky v 11 hodin s výškou hladiny 266 cm a průtokem 96 m3/s. Kulminace Otavy by měla nastat ve 13 hodin s výškou hladiny 253 cm a průtokem 216 m3/s. Znamená to, že Volyňka ani Otava by neměla dosáhnout 3. povodňového stupně.