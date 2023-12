Ale jaká je historie vánočního stromu v nemocnici? sNa současném místě je rozsvěcován přibližně posledních 10 let. „Přesný rok znám není. Mluví se o rozmezí osm až 12 let. Každopádně to bývala komorní akce jen pro pár lidí,“ řekla tisková mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová. Čím dál větší zájem jasně hovoří o tom, že se takto akce líbí. „Naši zaměstnanci zvou své známé a kamarády, přibyli muzikanti, chodívá pan farář nebo náš kaplan,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Vyberte nejhezčí vánoční strom na Strakonicku

Už od samotného začátku chodí děti z Dětského centra Jihočeského kraje a za poslední dva roky přibyl i charitativní rozměr v podobě účasti strakonické pobočky neziskové organizace Fokus Písek. „Jde nám o to, abychom našim zaměstnancům, pacientům, spolupracovníkům i návštěvníkům z řad veřejnosti připravili příjemné adventní chvilky. Podle zájmu jsem přesvědčený o tom, že se nám tento záměr daří,“ dodal Tomáš Fiala.

Tradice vánočního stromu v nemocnici je ale celkově mnohem delší. Už před revolucí v listopadu 1989 byl totiž zdoben stromek u dětského oddělení.