Toulali se ulicemi Strakonic a nikdo nevěděl, kam patří. Řeč je o devíti psech, které odchytili strážníci městské policie a odvezli je do strakonického útulku. Pět chlupáčů mělo to štěstí, že si je majitelé našli. Další čtyři čekají na nový domov a pána s dobrým srdcem.

Beiley. | Foto: MP Strakonice

Možná právě vás zaujme fotka nebo příběh některého z psích nalezenců, kteří žijí v psím útulku ve Strakonicích. Pojďme si je představit.

Beiley.Zdroj: MP StrakoniceBeiley

Je hodná, k většině psů nekonfliktní a jmenuje se Beiley. Mladou fenku křížence přivezli strážníci do městského útulku v úterý 9. ledna. „Je to krásná, mladá fenka, která neměla ani čip. Bylo by jí dobře na zahrádce s výběhem. Má jen jednu chybu – umí si otevřít všechny dveře, vrátka, okna, kliky, řetízky, západky,“ představila mladou psí slečnu vedoucí útulku Jitka Zdychyncová.

Tim.Zdroj: MP StrakoniceTim

O týden později se strážníci starali o psa, na kterého upozornila žena v ulici Písecká. „Na první pohled se zdálo, že ho srazilo auto. Proto byl nejprve odvezen k veterináři na ošetření. Záhy se ale ukázalo, že se nestal obětí dopravního provozu. Problém s chůzí je u něj dlouhodobější," uvedla za strakonickou městskou policii tisková mluvčí Jaroslava Krejčová. Tim už je starší pes, který hůř vidí a slyší a také se hůř pohybuje. Ale je moc hodný a nového páníčka by si zasloužil.

Betty.Zdroj: MP StrakoniceBetty

Dalším lednovým nalezence je fenka Betty. Ani ta neměla čip. „Je to hodná, čistotná a milá holčička. Trošku bojácná. Byla už pár dnů v adopci, ale vrátila se. Oblíbila si totiž paničku a ostatní členy rodiny k ní odmítala pustit. Hledáme pro ni proto paničku bez rodiny, která by této fence pomalu vrátila důvěru k lidem,“ popsala Jitka Zdychyncová, jak by měl ideální domov pro Betty vypadat.

Fridolín.Zdroj: MP StrakoniceFridolín

Fridolín, to je jméno, které dostal čtvrtý nalezený chlupáč. Strážníci ho odchytili v ulici Bavorova. Ani on nebyl označený. Podle informací z útulku se chodí spíše k domu, protože pokud je sám a je mu smutno, dává to prý najevo hodně nahlas. Ale jinak je to milý, čistotný pes, který je po seznámení velmi kontaktní.