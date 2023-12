Strakonice mají nové nákupní centrum

KFC ve Strakonicích.Zdroj: Deník/Petr Škotko

Koncem roku zahájil ve Strakonicích provoz řetězec restaurací KFC, následovat ho má lékárna a připravené jsou i další obchody. V první části obchodní zóny u nového Kauflandu, která je blíže k městu, vznikne diskontní řetězec Action, elektro Expert a drogerie.

Lidé by tu měli do budoucna najít ale i obchodní řetězce s textilem, maloobchodní řetězec s potřebami pro zahradu a další diskontní obchody. Část pozemku bude patřit společnosti Asko nábytek, která zde vybuduje svoji pobočku. V zadní části nákupní zóny, ve směru na Katovice, pak vznikne čerpací stanice pro společnost Shell.

Lidem schází hobby market

Hodně se ve Strakonicích diskutuje i o tom, že lidem chybí hobby market typu OBI nebo Uni Hobby. Zatím kvůli takovým nákupům musejí do Písku nebo Budějovic. „I na poptávku po hobby marketu bychom chtěli zareagovat a obchod podobného typu do Strakonic přivést. Zatím vedeme jednání s více společnostmi, konkrétní společnost zatím jmenovat nemohu. Pevně věřím, že řetězce takového typu se nám podaří do Strakonic dovést a tím uspokojit potřeby Strakoňáků ve scházejícím sortimentu,“ dodal Radim Žahour. Pro takový obchod je podle jeho slov vyhrazena plocha o velikosti 11700 m².

