Případný vstup strategického partnera do strakonické teplárny se nekoná. Rozhodli o tom zastupitelé ve středu 20. září. Diskuse na toto téma trvala téměř dvě hodiny.

Ilustrační foto. Teplárna Strakonice. | Foto: Deník/Petr Škotko

Záměr radních byl, aby zastupitelé rozhodli, zda vůbec partnera hledat. To se ale nelíbilo především opozici. „Čekali jsme, že od rady vzejde nějaké doporučení nebo závěr. Nic takového se ale nestalo. Ani tedy nevíme, zda radní toto téma vůbec projednávali,“ vyjádřil se Pavel Vondrys (Jihočeši 2012). V tom ho podpořili i jeho kolegové František Burda a Mirka Zralá.

Věci se pokoušel uvést na pravou míru místostarosta Rudolf Oberfalcer st. (Strakonická Veřejnost). „Zastupitelé mají právo pověřit radu. Chtěli jsme po vás rozhodnutí, zda vůbec partnera hledat. Pokud byste byli pro, rada by začala pracovat na tomto úkolu. Osobně jsem ale proti vstupu strategického partnera,“ řekl.

Zastupitel a člen představenstva teplárny Rudolf Oberfalcer ml. (Strakonická Veřejnost) zhodnotil současnou situaci v teplárně. „Jednání o vstupu jiného investora jsou předčasná. Rozhodně nejsou otázkou tohoto nebo příštího jednání. Pokud ano, je to věc několika dalších let. Troufnu si ale říct, že žádného partnera nepotřebujeme.“

Zastupitel Michal Pelíšek (SPOLU) nebyl úplně proti. „Musíme ale vědět, v jaké kondici teplárna je, jaké má výhledy a jaké ji čekají investice.“

Teplárnu plně vlastní město. O vstup do společnosti projevily čtyři subjekty. Jsou to Plzeňská teplárenská, a.s., Investiční skupina Natland, Beneš Energo, s.r.o. a AIR TECHNIC s.r.o.

