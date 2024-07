Záchrannou akci na pomoc malým syslům uspořádali strážníci Městské policie Strakonice první červnový den krátce po poledni. „O tom, že jsou v ohrožení života, informovala osmnáctiletá slečna. Malí syslové odcestovali služebním autem do záchranné stanice v Makově,“ zmínila tisková mluvčí strakonických strážníku Jaroslava Krejčová.

Vedoucí záchranné stanice Libora Šejna uvedl: „Za 31 let fungování naší stanice se jedná o první sysly. Na našem území je jen jedna malá kolonie právě ve Strakonicích. Podle nálezkyně na místě byla ještě další dvě mláďata mrtvá.“

Syslové nebyli ale jediní, kteří do Makova putovali, záchranáři dostali od strážníků ze Strakonic do péče také strakapouda, který se v Sadové ulici zranil náletem do zavřeného okna, nebo žluva se zlomenou nožkou.

Dalším důkazem toho, že se strážníci starají nejen o blaho lidí, je výjezd, kdy zamířili do ulice Písecká. „Měli jsme nahlášeno, že po vozovce pobíhá pomatený zajíc. Ušák zřejmě utrpěl šok z toho, že se zatoulal, kam neměl, a nechal se od hlídky hladce chytit. V autě se pak zklidnil a za čistírnou odpadních vod, kde byl propuštěn, odhopkal vesele vstříc přírodě,“ doplnila tisková mluvčí Jaroslava Krejčová.

Během června měli strakoničtí strážníci celkem 33 případů, ve kterých figurovala zvířata. Osm bylo zatoulaných psů, v patnácti případech

se starali o převoz zvířecích marodů do Záchranné stanice živočichů v Makově.