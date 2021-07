Jaké další velké opravy hlavních komunikací nastanou a kdy?

V září by měla začít oprava povrchu Katovické ulice od Palachova mostu až po kruhový objezd na obchvatu za obchodní zónou. Tuto ulici bude opravovat Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD). Po ní by měla být uzavřena dohoda mezi městem a státem o převodu této ulice do majetku města. Ze silnice I. třídy se tak stane místní komunikace. Radnice má dále v plánu opravit Zvolenskou ulici od kruhového objezdu na obchvatu po křižovatku s Poděbradovou a Máchovou ulicí. Součástí této akce bude i oprava části Máchovy ulice mezi Zvolenskou ulicí a sportovní halou. Při této rekonstrukci se bude opravovat také vodovodní a kanalizační řad, vznikne několik nových parkovacích míst a chceme zvýšit bezpečnost chodců při přecházení této frekventované ulice, zvláště v blízkosti základní školy.

Co tyto opravy přinesou?

Postupnou rekonstrukcí především páteřních ulic si slibujeme zvýšení bezpečnosti městského provozu. Snažíme se při tom zároveň opravovat i inženýrské sítě uložené v komunikacích, které většinou bývají staré 50 let a více a zaslouží si obnovit. Takže přínos by měl být nejen pro řidiče, ale i pro samotné obyvatele žijící podél těchto opravovaných ulic. Součástí oprav zpravidla bývá i snaha navýšit počet parkovacích míst a v poslední době i umisťovat velkokapacitní kontejnery na tříděný odpad. Další záležitostí je pak i obnova uliční zeleně. V podstatě se při rekonstrukcích ulic snažíme o všeobecný urbanistický přínos pro obyvatele v těchto ulicích žijících, řidiči jsou toho jen dílčí, i když důležitou součástí.

Které opravy jsou krajskou záležitostí a které města? Na kolik peněz přijdou strakonickou pokladnu?

Kraj připravuje rekonstrukci průtahu Modlešovicemi, kde úlohou města je finančně se podílet na zhotovení kanalizace umístěné ve vozovce. Zatím je tato akce v projektové fázi. ŘSD se chystá na opravu poloviny Palachova mostu přes Volyňku a společně s městem připravuje rekonstrukci Volyňské ulice. To bude technicky a finančně hodně náročná akce v řádu kolem 100 milionů korun, kde se očekává délka stavby přes jeden rok. Důvodem je nutnost rekonstrukce kanalizace, která je místy v hloubce až pěti metrů. Samozřejmě tato stavba významně postihne obyvatele celého města, zvláště pak obyvatele Předních Ptakovic, Podsrpu, Hajské, Modlešovic a celého sídliště za magistrálou. O transitní dopravě vůbec nemluvím. U této největší akce se předpokládá, že bude prováděná v letech 2022 až 2023. Vše samozřejmě bude záležet na koordinaci postupu města a ŘSD a také na financích obou organizací. Pro bližší představu – podíl města se předpokládá kolem 70 milionů korun.

Které menší ulice ve Strakonicích ještě čeká letos oprava?

Rádi bychom udělali alespoň dílčí opravy krytu vozovky v ulici Zahradní a také v ulici Dr. Fifky.