V minulém týdnu zveřejnila radnice další výzvu na pomoc uprchlíkům. Má tato sbírka, která bude oficiálně zahájena v pondělí 28. března a potrvá týden, jiný účel než ta, kterou radnice vyhlásila před několika dny?

Tisková mluvčí MěÚ Strakonice Markéta Bučoková.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoMá úplně jiný účel. První sbírka, o které mluvíte, putovala přímo na Ukrajinu do konkrétních míst postižených válkou. Tato druhá sbírka je určena sem do Strakonic na vybavení prostor pro uprchlíky.

Co se týká města, tak už upravilo ubytovnu v bývalé restauraci Palermo s kapacitou až 35 lůžek. Kolik lůžek tedy musíte ve Strakonicích ještě najít? Přesněji řečeno, o kolik dalších uprchlíků se musíte postarat?

Celorepublikově je určeno, že každá obec musí ubytovat adekvátní počet běženců. Pro Strakonice byla určena kvóta 307 lidí navíc k těm, kteří už tady žijí. Upřesňuji, že se jedná o číslo určené městskému úřadu. K němu musíme připočítat obyvatele Ukrajiny, kteří už tady žijí jak u soukromých ubytovatelů, tak například na internátu SOU a podobně.

To znamená, že těch 307 lidí musíte ubytovat v objektech města. Víte už v jakých?

Ano, vedení města tyto budovy našlo. Půjde například o budovu MěÚ čp. 1, kterou obyvatelé znají jako bývalou ZŠ Revoluční. Dále město využije azylové domy, provozní prostory technických služeb nebo požární zbrojnici v Modlešovicích. Nouzové prostory městu nabídl také majitel bývalé pekárny. Upřednostňovat budeme již zařízené prostory, v ostatních musí město zrevidovat a udělat přípojky a podobně.

Kolik na to padne peněz a kde je radnice vezme?

Celkovou výši nákladů v tuto chvíli neznáme. Prvotním úkolem je vše vybudovat tak, abychom mohli uprchlíky ubytovat. Peníze půjdou z rozpočtu města, využijí se dotační tituly. Žádný úvěr si město brát nebude.

Město bude naléhavě potřebovat následující věci pro příchozí: karimatky, deky, polštáře, lůžkoviny, spacáky, matrace či postele. Během příštího týdne bude zveřejněn termín a čas sbírky.

Má radnice připravenou i alternativu, že by došlo k navýšení kvót uprchlíků?

V tento okamžik ne. Není možné nyní přemýšlet co dělat, kdyby… Musíme vyřešit nynější aktuální stav. Pak se uvidí.

Kdo úpravy objektů provádí?

Město se dohodlo s firmami, které ve městě provádějí různé úpravy a opravy, že se přemístí na úpravu zmíněných objektů. Ale mohu Strakonické ubezpečit, že investiční akce pokračují dál.

Vše, co jste vyjmenovala, představuje nemálo starostí. Kdo se na městském úřadě věnuje práci pro uprchlíky?

Nelze vyjmenovat určité lidi, protože pomáhá každý, kdo může. Všichni si zaslouží velké poděkování, protože mají i svou běžnou práci a agendu, kterou za ně nikdo neudělá. Od samotného vedení až po úředníky na jednotlivých odborech.

Jste připraveni na to, že až tato situace skončí nebo se změní, bude muset město zase přemýšlet, co s upravenými prostory dělat dál, případně jak tuto nemalou investici využít?

Částečně ano, i když spíše okrajově. Jak jsem řekla v úvodu našeho rozhovoru, prioritou je ubytování lidí, kteří utíkají před válkou. Ale v koutku duše všichni čekáme, až budeme přemýšlet nad tím, co s prostory v čp. 1. Bude to totiž znamenat, že je konec a život se zase vrací do normálu.