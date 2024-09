Lidé v současné době nejvíce potřebují spacáky, dezinfekční prostředky, rukavice, dětské oblečení, pleny, ubrousky hadry, ručníky, velké pytle na odpad, lopaty, smetáky, ale také konzervy, balenou vodu, polévky, trvanlivé potraviny, dětské léky a čípky (Paralen). Hodit se bude i teplé oblečení, gumovky, hygienické potřeby a boty. Není nutností připomínat, že věci by měly být pěkné a čisté.

Věci určené pro lidi v Jeseníku je možné nosit do areálu sběrného dvora ve Strakonicích ještě ve čtvrtek 19. září od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. Nashromážděné věci mají být ještě ve čtvrtek odvezené do Jeseníku, kde budou přerozdělovány mezi potřebné.

A pokud si někdo říká, proč si Strakonice vybraly právě Jeseník, není to zas tak složité. „Ve Strakonicích žije paní a ta má příbuzné právě v Jeseníku, který zasáhla ničivá povodeň. Obrátila se na město s žádostí o pomoc a bylo jí vyhověno. Po dohodě s městem byla vyhlášena humanitární sbírka na pomoc právě této oblasti,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Solidarita není lidem ze Strakonicka rozhodně cizí, na výzvu reagovali okamžitě, potřebné věci už se začínají scházet.