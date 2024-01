Novou nákupní zónu na Katovické ve Strakonicích doplní rezidenční bydlení. Za retail parkem směrem k řece vyrostou nové bytové domy, parcely a řadová výstavba. Na podrobnosti jsme se zeptali strakonického developera Radima Žahoura.

Strakonice se rozrůstají. Nové bydlení vznikne i vedle nákupní zóny u Kauflandu | Foto: Deník/Klára Alešová

„V lokalitě na Katovické se připravuje přibližně sto bytových jednotek a čtyřicet parcelních čísel, na zbývajících částech pozemku se počítá s řadovou výstavbou. Retail park oddělí od rezidenčního bydlení zelená zóna a celý bytový komplex hlukově odstíní vybudované bytové domy,“ uvedl k plánům developer Radim Žahour, který působí v obchodním a rezidenčním developu.

Strakonický developer Radim Žahour.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoZajímá nás i další výstavba ve Strakonicích. Připravuje se i jiné rezidenční bydlení, kromě lokality za Kauflandem?

Ano připravujeme bydlení v lokalitě za Stínadly, bude to další etapa řadové výstavby. Mělo by zde vzniknout přibližně 25 řadových domů. Jedná se o návaznost na stávající výstavbu, která se v lokalitě již nachází z předchozích etap.

Začátkem tohoto roku má vaše developerská společnost zahájit výstavbu nové lokality Vinice. Co zde mohou lidé očekávat?

Bude zde 30 parcel pro soliterní výstavbu. Přibližně 22 řadových domů a 40 až 50 bytových domů. Pokud vše půjde podle plánu, tato lokalita by měla být připravená v druhé polovině roku 2024.

Po Vinici by pak měla následovat zmíněná zóna za Kauflandem. Stavební stroje by tu mohly s prací začít tak za dva, za tři roky. Zatím co Vinice bude blíže přírodě, bydlení za Kauflandem bude dostupnější obchodnímu centru a centru města.

Jaké předpokládáte cenové relace? A kdo má o bydlení ve Strakonicích zájem?

Cenu nemovitostí bude určovat stavební trh. I přes všechny výkyvy cen je o bydlení ve Strakonicích zájem. Hlavně o rodinné a řadové domy. Většina uchazečů o bydlení jsou místní lidé, kteří dlouhodobě čekají na možnost bydlení právě ve Strakonicích. Nové bytové zóny Stínadla, Vinice a lokalita za Kauflandem nabídnou ve městě mnoho možností k bydlení a uspokojí poptávku.