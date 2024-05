Smrtelná nehoda uzavřela silnici I/4 ze Strakonic na Kbelnici. U Rovné došlo ke srážce dvou aut. Při střetu jedna osoba v osobním autě, v dodávce byli zraněni dva lidé.

Tragická dopravní nehoda u Strakonic. | Video: Pavel Vilímek

„U Rovné se srazilo osobní auto s dodávkou, došlo i ke zranění osob a na místo musel vrtulník,“ uvedla tisková mluvčí policie Lenka Krausová. K dopravní nehodě došlo v 15.35 hodin a komplikace v dopravě se na sinici I/4 předpokládají přibližně do 20.30 hodin. Dopravu řídí policisté.

Zdravotnické operační středisko vyslalo na místo tři zdravotnické týmy ze Strakonic a vrtulník. „Jeden z mužů cestující v dodávce utrpěl těžké poranění dolní končetiny a bylo navíc vyřčeno podezření na mnohočetné poranění,“ doplnila podrobnosti mluvčí ZZS JčK Zuzana Fajtlová. „Záchranáři muže umístili do vakuové matrace, napíchli žilní vstup pro podání analgosedace a infúzních roztoků a provedli opatření nutná k zástavě krvácení. Po stabilizaci stavu byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice.“ Druhý z mužů byl převezen do strakonické nemocnice k vyšetření. „V osobním voze cestovala osoba, která zemřela ještě před příjezdem záchranářů a nebylo možné už jí nijak pomoci,“ uzavřela.