Parkování ve Strakonicích projde velkou změnou, a to hned na několika frontách. Na parkoviště se budou montovat nové moderní parkovací automaty, které přijímají platby nejen v hotovosti. V některých ulicích dojde ke změně času placeného parkování a jinde budeme stát zdarma. Přijdeme ale o neplacenou půlhodinu parkování.

Parkovací automat na žateckém Kruhovém náměstí | Foto: Deník/Petr Kinšt

S výměnou všech parkovacích automatů počítá město Strakonice začátkem dubna letošního roku. „Postupně budou veškeré stávající automaty demontovány a nahrazeny novými. Na vybraných parkovištích budou instalované tzv. totemy, neboli virtuální parkovací automaty (VPA) s QR kódem, sloužící výhradně k platbě prostřednictvím telefonu a jeho webového rozhraní,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Dodala, že uvedení VPA do provozu nyní prochází dílnou vývojářů samotné technologie, která se navrhuje přímo pro podmínky Strakonic.

Moderní parkovací automaty mají přinést pohodlnější a efektivnější parkování. Umožní rychlou a pohodlnou platbu různými způsoby. Lidé budou moci využít kromě hotovosti také úhradu poplatku platební kartou, ale zvládnou i platby chytrými telefony. „Jediné, co musí řidiči respektovat je zadání SPZ vozidla před samotnou platbou a následně si vybrat způsob platby. V případě, že by si starší lidé nevěděli rady, může uhradit parkovné jiná osoba tzv. na dálku – on line přes webové rozhraní,“ prozradila další vychytávku Markéta Bučoková.

Placené parkování ve Strakonicích: Po – Pá od 8 do 17 hodin

So od 8 do 12

Jen na parkovišti U Dudáka

Po – Pá od 8 do 16 hodin. Parkovací tarify se pohybují v rozmezí 10 Kč/1. hodina a každá další hodina 20 Kč. Minimální tarif činí 5 Kč. Velké náměstí, Palackého náměstí, ulice Podskalská

10 Kč/ 1. hodina

Každá další hodina 30 Kč U sv. Markéty a v ul. Lázeňská

10 Kč/ 1. hodina

Každá další hodina 10 Kč.

Změna se bude týkat i dokladů o úhradě parkovného. I přesto, že na samém začátku fungování nových automatů budou lístky automaticky tištěny, řidiči se s nimi už nemusejí vracet k autu, aby je dali na viditelné místo za předním sklem. Díky novým technologiím tato povinnost odpadá. A po úplném zavedení softwaru do provozu se automatický tisk lístků zruší úplně, doklad si na vyžádání nechá vyjet jen ten, kdo ho bude skutečně požadovat.

Město s modernizací přichází i novou parkovací politikou, která s sebou nese několik změn.

Jednou z nich je rušení první půlhodiny parkování po městě zdarma. Parkovné se ale naopak nebude vybírat v části ulice Na Ohradě. Půlhodinku zdarma si ale mnozí řidiči oblíbili. „Bylo to fajn, když šel člověk například na otočku do lékárny nebo jen vysazoval a vyzvedával děti na kroužcích. To jsou chvilky, kdy se na parkovacím místě jen otočíte. Vyžívala jsem je hodně a mrzí mě, že už to nebude možné. Jinak moderní automaty určitě ano,“ říká řidička Eva Mašátová.

Všechny parkomaty by měly být osazené do 8. dubna, do 14. dubna budou mimo provoz a počínaje 15. dubnem bude platba parkovného opět obnovena a její úhradu budou sledovat strážníci městské policie. Ke zjištění úhrady parkovného budou využívat zpočátku skener SPZ, podle kterého strážníci zjistí, zda byla pro dané vozidlo uhrazena taxa parkovného. Pokud tak řidič neučiní, bude následovat sankce.