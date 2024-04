Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela ve čtvrtek 25. dubna 2024 kuchyni Restaurace V Ráji ve Strakonicích.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela ve čtvrtek 25. dubna 2024 kuchyni Restaurace V Ráji ve Strakonicích. | Foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„Naši inspektoři v prostoru kuchyně zjistili výskyt trusu i mrtvých hlodavců. S ohledem na toto zjištění jsme kontrolované osobě uložili částečný zákaz vztahující se na užívání kuchyně,“ uvádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce na svém Facebooku.

Uhynulý hlodavec se podle zprávy nacházel na podlaze pod pracovním stolem. Trus se vyskytoval na podlaze na různých místech v kuchyni – např. podél zdí, pod umyvadly, pod pracovními plochami či za chladicím zařízení. „V provozovně tak nebyly zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců a jejich působení představuje riziko kontaminace potravin či pokrmů,“ stojí dále v informaci Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Restauraci v ulici Zvolenská ve Strakonicích provozuje od roku 1992 Vladimír Soukup. Tím, že byl v kuchyni restaurace problém, se netají. „Od roku 1992 je to druhý problém, který tu musíme řešit. Myši jsou v této lokalitě problém vždy, když se tu hýbe s kanalizací, a to se při opravě ulice Zvolenská dělo. Dneska čekám deratizátora,“ uvedl v pondělí 28. dubna Vladimír Soukup. Dodal, že v kuchyni restaurace se nevaří. „Jediné, co u nás hostům k jídlu podáváme, je rozmražená pizza, utopenci a hermelín,“ zmínil provozovatel restaurace.

Provozovna jako celek uzavřena nebyla, pivnice funguje dále. „Žádné další závady u nás zjištěné nebyly, sklo i pivní sklepy máme naprosto čisté,“ dodal Vladimír Soukup.