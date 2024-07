Na program zastupitelstva se rezignace radního Františka Christelbauera dostala na poslední chvíli. On sám se z jednání, které připadalo na středu 26. června 2024, omluvil, svoji rezignaci sdělil dopisem. V něm vysvětluje, že důvodem jeho rezignace je jeho vysoké nasazení v oblasti kultury města Strakonice. František Christelbauer vede Městské kulturní středisko Strakonice. Radním byl od 17. října 2022.

Zastupitel Michal Pelíšek (Spolu pro Strakonice) se zajímal o to, zda rezignace Františka Christelbauera souvisí se situací ve strakonické teplárně. Odpovědi se ale nedočkal. František Christelbauer je členem dozorčí rady teplárny, která stála u odvolání ředitelky Jany Králíkové.

Ještě ten den mělo dojít na dovolení nového radního a zastupitelé měli podávat návrhy na nového člena městské rady. Rychlou výměnu komentoval opoziční zastupitel Pavel Vondrys (Jihočeši 2012). „Až dnes bylo do programu doplněno, že bude nějaká rezignace. S ohledem na to, že bychom měli podávat návrhy na nového člena rady, se domnívám, že bychom dnes měli vzít na vědomí rezignaci pana Christelbauera, ale dovolba nového radního by měla proběhnout až na příštím zasedání zastupitelstva. Aby se na ni mohli všichni zastupitelé řádně připravit a dát nějaké návrhy kandidátů na post člena rady,“ uvedl Vondrys. Jeho návrh ale nenašel dostatečnou podporu a k volbě nakonec došlo.

Sedmým členem rady města Strakonice se stal Vít Holeksa (Strakonická Veřejnost), svoji podporu mu vyjádřilo dvanáct zastupitelů z osmnácti.