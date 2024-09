„Situace se neustále mění, zatím se nemusíme bát žádné katastrofy, ale musíme na ni být připravení. Dnes ve Strakonicích zasedal krizový štáb, byly něm veškeré složky a domlouvali jsme se na vzájemné spolupráci a pohotovostech,“ uvedl starosta Břetislav Hrdlička.

Co se týká vody, horší situace se podle jeho slov očekává na Volyňce, která by místy měla stoupnout až o tři metry, to znamená, že se pravděpodobně vylije z břehů. „Nejvíc se obáváme o Barvínkov. Je třeba, aby si lidé, kteří tady mají chaty, odnesli a uklidili volně ložené věci, které by mohla voda odnést a postarali se také o své mazlíčky. Chaty je třeba zabezpečit," nabádá starosta k připravenosti.

Kulminace Volyňky se očekává v neděli 15. září kolem 19. hodiny, až poté v noci by měla kulminovat Otava. „Doufáme, že se nepotkají na soutoku a Volyňka nezvedne Otavu. Teoreticky by voda měla Strakonicemi projít dobře, ale nikdy to nemůžeme předvídat. Musíme vždy počítat s tím horším, když to bude lepší, můžeme to pak oslavit,“ dodává Břetislav Hrdlička. Na Otavě se počítá s desetiletou vodou, to znamená, že by měla protéct korytem. „Rozleje se asi na Podskalí, v Dražejově, ale nemělo by to přímo zasáhnout obytné části,“ popisuje pravděpodobný scénář starosta s tím, že podle dostupným informací by měla být hladina řeky Otavy nejvýš z neděle 15. na pondělí 16. září v noci.

S vodou by měl o víkendu přijít také silný vítr a i na to konto další varování. Starosta varuje před vstupem do parků jak na Podskalí, tak do Rennerových sadů. Nabádá, že není dobré chodit ani do lesa, kde může dojít k ulomení větví i vyvrácení stromů v důsledku podmáčené půdy. „Pokud dojte k povodni, nevstupujte ani do proudící vody. Už jen 15 centimetrů hluboká proudící voda může být nebezpečná, může vás srazit a vzít s sebou. Ani do ní nevjíždějte vozem, voda může být hlubší, než čekáte a auto můžete přestat ovládat,“ uzavřel doporučení na nadcházející víkend.