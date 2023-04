/ANKETA/ V ulicích Strakonic můžete potkat zvláštní stroj. Město totiž zkouší novou metodu sázení cibulovin, konkrétně lilií.

Stroj na sázení lilií. | Foto: Markéta Bučoková, PR MěÚ Strakonice

Ke strojnímu vysazování pomohla mechanizace zapůjčená firmou Verver Export, která má stroj zapůjčený přímo od holandské firmy zabývající se pěstováním a šlechtěním cibulovin a jejich následnou péčí o ně. "Nový záhon lilií vznikl v tomto týdnu před vstupem na strakonický zámek," řekla mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Cibulky jen létají

Téměř čtyři tisícovky cibulek jsou zapravovány do země pomocí strojové výsadby, která má nesporné výhody v podobě úspory práce. "Pro názornost, 40 000 cibulek dokáže stroj vysadit za půl dne. A to vše vzhledem k udržitelnosti v nízkých nákladech, nenákladné následné péči v podobě ušetření několika sečí a biodiverzitě," doplnil vedoucí odboru ŽP MěÚ Strakonice Jaroslav Brůžek. Dále uvedl, že v již vytvořeném záhonu se objeví ještě další květiny. "Lilie brzy odkvetou, ale my chceme, aby záhon dělal lidem radost i potom," vysvětlil Jaroslav Brůžek.

Odbor už roky spolupracuje s firmou Verver Export, stroj je další formou tohoto fungujícího vztahu.

Nejde ale pouze o estetický dojem. Díky prosetí cibulovin květinovými semeny budou mít užitek motýli, včely i čmeláci, pro které se květinové moře stane zdrojem potravy. Estetického efektu se dostane procházejícím lidem.

Ve Strakonicích tuto metodu odbor životního prostředí využil k sázení cibulovin poprvé.