Co je povinnou výbavou, za jejíž nedodržení mohou policisté pokutovat i za bílého dne?

Jízdní kola musí být ze zákona vybavena dvěma na sobě nezávislými brzdami, přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy, odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů a nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola.

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti (šero, tma, mlha) musí být navíc vybavena světlometem svítícím dopředu bílým světlem, zadní svítilnou červené barvy.

Také je nepovinná a doporučená výbava. A to jasně znějící zvonek, účinné blatníky a účinný kryt řetězu. Cyklista mladší 18ti let je povinen mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbu. Pokud cyklista nemá povinnou výbavu jízdního kola může mu policista uložit pokutu až do výše 1500 korun.

Samostatným tématem jsou reflexní prvky. Jaké mohou v této době být?

Jízdní kolo musí být vybaveno reflexními prvky – oranžové odrazky v paprscích kol, oranžové odrazky na pedálech, bílá odrazka vpředu a červená vzadu. Dvě odrazová sklíčka oranžové barvy umístěná v paprscích obou kol mohou být nahrazena odrazovými materiály na ráfku kola, bocích plášťů, koncích blatníků, nebo bočních částech oděvu cyklisty. Oranžové odrazky na pedálech zase mohou být nahrazeny odrazovými materiály na obuvi, nebo v její blízkosti. Pro zvýšení své viditelnosti je vhodné používat pestrobarevné, kontrastní oblečení, reflexní vestu i reflexní prvky, které ve tmě odráží světlo až na vzdálenost 200 metrů.

STATISTIKA: - Od začátku roku řešili policisté v okrese Strakonice celkem 13 dopravních nehod cyklistů. - Žádná z těchto nehod se neobešla bez zranění (všichni utrpěli lehká zranění) a ve třech případech byl cyklista pod vlivem alkoholu. Nejvyšší naměřená hodnota u cyklisty při nehodě byla 1,8 promile alkoholu v dechu.

Do jaké míry může být policista benevolentní?

Vzhledem k tomu, že cyklisté jsou společně s chodci nejohroženějšími účastníky v silničním provozu, policista vyhodnotí nebezpečnost protiprávního jednání a podle toho se rozhodne jakou sankci uloží a to vždy v rozsahu, který mu ukládá zákon.

Každý řidič vozidla by měl být ve střehu, když potká cyklisty. Ale jaké jsou povinnosti řidičů a jaké cyklistů? A jaké jsou postihy?

Opatrnost cyklistů a řidičů při jízdě je na místě. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou při pravém okraji vozovky. Děti mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let. To neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

Změna směru se s časovým předstihem oznamuje paží. Obzvlášť při odbočování vlevo je nutné se ujistit, že ostatní účastníci silničního provozu změnu zaregistrovali. Za jízdy se nevyplácí poslech hlasité hudby, telefonování či psaní esemesek.

Motoristé při předjíždění nebo míjení cyklisty musí vybočit ze směru své jízdy a při tomto manévru vždy dát znamení o změně směru jízdy. Cyklisty míjíme ohleduplně a s dostatečným bezpečným bočním odstupem nejméně 1,5 metru. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/hod, při rychlosti do 30km/hod., stačí boční odstup metr od cyklisty. Pokud jsou šířkové poměry stísněné a předjetí by bylo nebezpečné, projíždějte úsekem za cyklistou až do chvíle, kdy bude možné bezpečně předjet. Za porušení tohoto pravidla hrozí sankce do výše 1 500 korun, bez ztráty bodů.