Co za takovým pivem stojí? Speciální chmel. Ve čtvrtek 7. září dojel do Žatce pro 25 kilogramů zeleného chmele odrůdy Ceres, která přibližně před třemi lety vznikla v Chmelařském institutu. „Možná, že čtenáře zaujalo tak malé množství, ale tento chmel má v celé várce jedinou úlohu. A to dát speciálu zvláštní chuť a aroma, protože opravdu velmi výrazně voní i chutná,“ popsal Vlastimil Matej.