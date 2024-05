Pivovar se rozhodl, že pořídí linku na plechovková piva. Někteří pivaři ve Strakonicích ale po této modernizaci provozu volali už dříve. Proč tedy až nyní? Co si od toho slibujete? Do covidové pandemie na tom byl strakonický pivovar, co se týče sudového piva, velmi dobře. Nebyl tedy důvod hledat další prodejní kanál zejména proto, že investice do plechovkové linky je poměrně vysoká. Situace na pivním trhu se ale dnes vyvíjí tak, že plechovkové balení je stále populárnější, a to zejména u mladé generace. A my na to musíme reagovat.

Kolik nové zařízení stojí a kdo ho bude hradit?

Pivovar má zajištěné financování tak, aby si nemusel brát úvěr. Linka přijde na zhruba sedm milionů korun.

Jaká piva ze strakonického pivovaru do plechu půjdou?

Co se týče sortimentu, tak se v „plechu“ určitě objeví Klostermann světlý i polotmavý. Dále to bude Letní speciál a nealkoholický radler. Výhledově se počítá ještě s Dudákem 11, protože v sudech a lahvích je to náš nejprodávanější sortiment. Pokud se ukáže potřeba dalšího sortimentu, budeme na to reagovat.

Už máte grafickou podobu plechovek a jaký bude výstav?

Samozřejmě, grafická podoba je hotová. Předpokládaný prodej závisí na mnoha okolnostech, hodně důležitá bude prodejní cena v rámci konkurenčního trhu. Rok 2024 budeme brát jako náběhový, od roku 2025 bychom rádi prodávali cca 250 000 kusů plechovek ročně.

Kdy si budou lidé moci plechovkové ze Strakonice koupit a kde?

Plechovkové strakonické pivo si lidé mohou už nějaký čas na trhu koupit. Je to proto, že plechovky vyrábíme ve spolupráci s jiným partnerským pivovarem. Předpokládáme, že plné plechovky přímo z naší linky budou k dispozici zhruba v polovině června.

Od roku 2025 budou pivní plechovky zálohovány částkou pět korun. Na Slovensku už tento systém funguje. Jaký je váš názor na tuto možnost? A má to i vliv na vaše rozhodnutí linku pořídit?

Samozřejmě, že jsme zvažovali, jaký vliv na prodej může mít připravované zálohování plechovek. Jsme toho názoru, že to někoho odradit může, ale nebude to nic zásadního. Lidé již dnes velmi dobře chápou, že vratné obaly obecně jsou k životnímu prostředí šetrnější.