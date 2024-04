Vyměněné byly postupně všechny parkovací automaty ve městě. Na vybraných parkovištích jsou také instalované tzv. totemy neboli virtuální parkovací automaty (VPA) s QR kódem, které slouží výhradně k platbě prostřednictvím telefonu a jeho webového rozhraní. Ty ale zatím využívat nemůžeme. „Jejich uvedení do provozu nyní prochází dílnou vývojářů samotné technologie, která se navrhuje pro podmínky našeho města. O zahájení jejich provozu bude město ještě informovat,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Automat musíte tlačítkem nejprve "probudit".Zdroj: Deník/Klára AlešováProzatím je tady parkovné možné platit výhradně v parkomatech. „Ale i ty jsou samozřejmě modernější a umožňují rychlou a pohodlnou platbu. Snahou bylo zajistit maximální pohodlí pro řidiče, proto parkomaty přijímají širokou škálu platebních metod. Od zažité platby v hotovosti přes úhradu platební kartou až po úhradu chytrými telefony,“ zmínila Markéta Bučoková. Jediné, co musí řidiči respektovat, je zadání SPZ, pak už si vybere způsobu platby, který mu vyhovuje nejvíce. Platit lze navíc i na dálku. „V případě, že by si třeba starší lidé nevěděli rady s platbou, může uhradit parkovné jiná osoba online přes webové rozhraní,“ vysvětlila jednu z možností tisková mluvčí.

Pak zadáte SPZ auta a pokračujete dle pokynů přístroje v placení.Zdroj: Deník/Klára AlešováV době, kdy docházelo k výměně původních parkovacích automatů za nové, byly přístroje přechodně mimo provoz. Ale nyní se již za parkování zase platí. Řidiči by to měli mít na paměti, protože úhradu kontroluje i městská policie. „Jsme si samozřejmě vědomi toho, že starší lidé mohou mít v počátku s placením parkovného v nových automatech trochu problém, než se zorientují. Strážníci městské policie budou k seniorům shovívavější,“ zmínila Markéta Bučoková.

Ovládání parkomatů je instinktivní, sám přístroj lidem napoví, co mají v danou chvíli dělat. Důležité je, zapamatovat si SPZ auta. Pokud se budou na parkovišti v danou chvíli pohybovat městští policisté, i ti rádi s obsluhou automatu pomohou, nebojte se je oslovit.

Zajímá vás, jak se změní ceny parkovného? Čtěte více.

Jiné to bude nově i s doklady o zaplacení parkovného. V začátcích se budou parkovací lístečky ještě tisknout automaticky, ale už nebude nutné je odnášet zpět do auta a nechávat je za předním sklem. Díky novým technologiím tato povinnost odpadá a později už lístek automaticky ani nevyjede. Ale pro toho, kdo bude doklad potřebovat, je samozřejmě automat schopný ho na vyžádání vytisknout.

Novinky v parkování ve Strakonicích:

• Byla zrušena první půlhodina parkování zdarma.

• Parkovné se nebude vybírat v části ulice Na Ohradě.

• Časové rozmezí pro uplatňování poplatku za parkování je na všech parkovištích stanoveno Po – Pá od 8 do 17 hodin, So od 8 do 12, pouze na parkovišti U Dudáka je časové rozmezí Po – Pá od 8 do 16 hodin.

• Parkovací tarify se pohybují v rozmezí 10 Kč/1. hodina, každá další hodina pak 20 Kč. Minimální tarif činí 5 Kč.

Poplatky byly dále upraveny na parkovištích:

• Velké náměstí, Palackého náměstí, ulice Podskalská, kde platí tarif 10 Kč/1. hodina a 30 Kč každá další hodina.

• Parkoviště u sv. Markéty a v ulici Lázeňská je 10 Kč za 1. hodinu, každá další hodina je za 10 Kč.