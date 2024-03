Také v únoru měli strakoničtí strážníci plné ruce práce s řidiči hříšníky. Špatné parkování odhalili u bezmála 450 řidičů. Pokuty jen létaly.

Strážníci Městské policie Strakonice načapali během února při špatném parkování téměř 450 řidičů. | Foto: MP Strakonice

Podle městských strážníků není špatně zaparkované auto u některých řidičů pouhou náhodou a za špatné parkování a ignoranci dopravních značek mají už zářezů více. Sami se tak připravují o nemalé částky.

„Po novele silničního zákona mohou strážníci tvrději pokutovat například zaparkování auta na místě určeném pro invalidy. Děje se to zejména v nákupním centru na Katovické. Za takový přestupek se na místě dávají, nekompromisně, pokuty od dvou a půl do tří a půl tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí strážníku Jaroslava Krejčová. Podle jejích slov se zvedla například také sankce za jízdu na červenou či nezastavení na signál „stůj“, a to z původních 2500 na 4500 až 5500 korun na místě.