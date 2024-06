Ve Strakonicích už fungují parkovací automaty nové generace. Jsou to takzvané totemy a platit u nich lze pouze pomocí QR kódu.

Ve Strakonicích fungují parkovací automaty nové generace. Jsou to takzvané totemy a platit u nich lze pouze pomocí QR kódu. | Foto: Deník/Klára Alešová

Ve Strakonicích jsou celkem čtyři virtuální parkovací automaty, které umožní platbu prostřednictvím QR kódu. Najdeme je na Velkém náměstí, v ulici Lázeňská, na Palackého náměstí a na Jelence.

„Jedná se o tzv. totemy, které suplují parkovací automat. Pokud se někdo nebude cítit na to, zaplatit pomocí QR kódu, může popojít pár metrů k nejbližšímu automatu a zaplatit mincemi,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková s tím, že jen na parkovišti v Lázeňské ulici lze platit pouze pomocí QR kódu.

Jak na to?

• Mobilní telefon namíříte na QR kód umístěný na totemu, po jeho načtení se zobrazí platba pro dané parkoviště, zadáte SPZ, vyberete délku parkování, zadáte e-mail, na který vám bude doručena zpráva o uhrazení parkovného a zvolíte z nabízených způsobů platby – kartou, GPay, Apple Pay. V případě platby kartou, zadáte údaje k platební kartě, odešlete částku a je uhrazeno. • Každé parkoviště má svůj jedinečný QR kód pro platbu. Platby jsou nepřenosné. Pro totem a parkomat na Velkém náměstí je QR kód stejný.

Moderní parkovací totemy vzbudily mezi lidmi nadšení i rozčarování. „Parkovala jsem za poštou v Lázeňské ulici. Mám chytrý mobil, který takovou platbu zvládne, ale potřebovala jsem si jen odběhnout na poštu, na pár minut. Než jsem zaplatila a vyplnila všechny potřebné údaje, byla bych z pošty dávno zpět,“ není z parkovacího automatu nadšená Miluše Ražková.

To Luděk Pícha nemá s virtuálními parkovacími automaty problém. „Už u sebe téměř nenosím hotovost. Parkovat pomocí QR kódu mi přijde bez problémů. Možná starší generaci ale tolik nesedne," komentuje novinku.

Nová parkovací technologie má ale nespornou výhodu. Uhradit parkovné, případně si parkovací dobu prodloužit, můžete i z pohodlí domova, restaurace a kanceláře, a to prostřednictvím webového rozhraní přes portál mapy.cz. „V mapě vyberete parkoviště, kde budete chtít zaparkovat, zvolíte on-line platbu a zadáte registrační značku. V oblíbených takto můžete mít až pět registračních značek, které při každé další platbě už jenom vyberete z možností volby a pak už postupujete stejnými kroky. Poté vyberete délku parkování, zadáte e-mailovou adresu, kam obdržíte potvrzení o zaplacení, a uhradíte preferovaným způsobem. Stejně tak můžete prodloužit dobu parkování, pokud to situace bude vyžadovat,“ dodala k novému způsobu parkovaní Markéta Bučoková.

Dobré je i to, že si pro platbu nemusíte stahovat žádnou aplikaci, složitě se do ní přihlašovat a poskytovat své osobní údaje třetím stranám. „Mapy.cz už má dnes v mobilu téměř každý, a kdo je nemá, nemusí si je ani stahovat, jen si je vyhledá a jejich prostřednictvím zaplatí. A to nejen ve Strakonicích, ale i dalších městech naší republiky,“ dodala na závěr tisková mluvčí.