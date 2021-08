V závěru loňského roku město podalo žádost o finanční podporu Ministerstvo zemědělství z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa. Žádost byla úspěšná a město získalo 2 000 000 korun na opravu vodní nádrže v Modlešovicích.

Modlešovice na Strakonicku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Škotko

V této městské části se nachází požární nádrž, která je historicky zakomponována do okolní zástavby a terénu a měla a má i pro budoucnost plnit funkci vodohospodářskou a požární. Vzhledem k jejímu stavu je nezbytná celková rekonstrukce. Ta bude probíhat od září letošního roku s tím, že je smluvně vázaný termín dokončení, a to do tří měsíců od předání staveniště.