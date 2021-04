Strakonice opraví v létě střechu bazénu

Přes 18 milionů korun investují Strakonice do opravy střechy bazénové haly během letošní letní sezóny. Uvedla to tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Na základě vyhodnocení podaných nabídek byla vybrána podle jediného kritéria, kterým byla cenová nabídka díla, akciová společnost Prima, a.s., Strakonice,“ uvedla mluvčí.

Bazén na Křemelce. | Foto: Deník/Petr Škotko

Podle slov předsedy správní rady společnosti Stanislava Bočánka firma zpočátku váhala, zda nabídku podá. „Na této akci je na moje gusto až moc subdodávek. Ale jde o domácí zakázku a my zas tak často ve Strakonicích neděláme,“ řekl Stanislav Bočánek. Na základě preventivních prohlídek jednotlivých sportovišť bylo jištěno porušení střešního pláště na krytém plavecké bazénu. Aby se předešlo dalšímu poškození střešních konstrukcí, bude zahájena celková oprava, která v sobě zahrnuje výměnu střešního pláště bazénové haly. V rámci demontáže samotného střešního pláště budou odstraněna veškerá technická zařízení (datové kabely, kamery, metropolitní sítě, současná vzduchotechnické potrubí, podhledy či světla). Nově budou zatepleny obvodové stěny, provedena statická úprava vazníků, doplněna nová ztužidla, osazeny nové bleskosvody. Veškeré demontované části budou opětovně v novém provedení instalovány. Po ukončení prací je dle smlouvy povinností dodavatelské firmy výmalba vnitřního prostoru, úklid a úprava venkovní travnaté plochy. Objekt vznikl v první polovině 70. let minulého století a od svého vzniku neprošel celkovou rekonstrukcí. Prováděny byly pouze dílčí opravy. V roce 2002 byl objekt zateplen a úpravou prošly nosné ocelové konstrukce zastřešení bazénové haly. Převzetí staveniště: do 17. května 2021.



Termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla): do 15. září 2021.



Cena zakázky: 18 047 046 Kč včetně DPH