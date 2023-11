V sobotu navštívila skupina kamarádů a kamarádek ze strakonické odbočky přátel Slavia Praha pivovar Prazdroj v Plzni. Jak si akci užívali? Na to se můžete podívat v galerii.

Strakoničtí slávisté v Plzni. | Foto: Jan Malířský

„Ráno o deváté jsme vyrazili vlakem do Plzně, kde jsme měli na 11 hodin domluvenou exkurzi pivovaru Prazdroj. Byla to zajímavá dvouhodinová prohlídka s vynikajícím průvodcem,“ popsal výlet Jan Malířský. Dodal, že poté někteří odjeli domů vlakem a zbytek party si šel před odjezdem do Strakonic vychutnat ještě oběd.

