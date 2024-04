/VIDEO/ Práce na stavbě nové zbrojnice pro strakonické dobrovolné hasiče běží na plné obrátky. Zázemí najdou v ulici Krále Jiřího z Poděbrad v bývalém areálu po silničářích. Přestavuje se tu pro ně část budovy, která se v minulosti využívala jako administrativní.

Nová hasičská zbrojnice bude v ulici Krále Jiřího z Poděbrad. | Video: Klára Alešová

Pryč musela například stará okna, některé z nevyhovujících vnitřních příček a zůstat nemohla ani původní střešní krytina. „Teď už se pomalu začíná rýsovat vnitřek budovy, kde vyrostly nové příčky, které umožní lépe využít daný prostor. Plastová okna vyplnila otvory v obvodových zdech a pomalu se začne pracovat na zateplování a finální podobě fasády,“ zmínila tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Výstavbu nového zázemí pro hasiče zajišťuje firma Prima, a.s. Kromě rekonstrukce původní budovy bude přistavěný i objekt garáží pro požární techniku a věž na sušení hadic. Počítá se i s úpravou vjezdu do areálu, který musí být širší, aby požární technika mohla bezproblémově vyjíždět zejména během zásahů, kdy není času nazbyt.

Na to, jak bude hasičská zbrojnice vypadat a jak pokračuje její rekonstrukce, se můžete podívat v galerii článku. S přihlédnutím na okolní zástavbu byla pro budovu vybraná neutrální barva. „Barvy v kombinaci šedé, šedobéžové a bordó, budou na vybraných místech budovy doplněny siluetami, které budou evokovat jasný význam využití stavby,“ popsala Markéta Bučoková.

Otevřeného řízení na zhotovitele hasičské zbrojnice pro sbor dobrovolných hasičů ve Strakonicích se zúčastnilo devět firem. Nejvýhodnější cenová nabídka přišla od strakonické akciové společnosti Prima, která nabídla zhotovení stavby za cenu lehce převyšující částku 43 milionů korun s DPH.

Dobrovolní hasiči ze Strakonic čekali na lepší zázemí už mnoho let. „Zbrojnice už se řeší nejméně dvacet let. Už v té době existovaly nějaké plány a studie. Intenzivně se ale začalo vše řešit tak před pěti nebo sedmi lety. Znamená to pro nás velkou radost, protože v současných prostorách už nemůžeme být,“ dodal velitel strakonické zásahové jednotky Jan Vondrys.

Zbrojnice, kterou teď dobrovolní hasiči ze Strakonic využívají v ulici Sokolovská, vznikla v roce 1855 a původně sloužila jako sklady plzeňského pivovaru, ale pro hasiči je nevyhovující hned z několika důvodů. Je v ní nedostatek místa jak pro techniku, tak pro hasiče samotné, zcela chybí zázemí pro úklid a údržbu techniky a i z hlediska efektivnosti zásahů už je zcela nevyhovující.