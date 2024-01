Další krok k většímu komfortu pro pacienty představuje otevření druhé nemocniční lékárny v Obchodní ulici v nákupní zóně na Katovické ve Strakonicích. Slavnostní zahájení provozu se konalo v pondělí 8. ledna.

Otevření druhé nemocniční lékárny ve Strakonicích. | Video: Deník/Petr Škotko

Novou lékárnu mohou lidé využívat od pondělí do neděle od 7 do 19 hodin. Jen o víkendech bude provoz přerušený polední pauzou od 12 do 12.30 hodin.

Vedoucí nové lékárny Šárka Krenková se netajila tím, že lékárna si rychle najde své klienty a že jich nebude málo. „Je to lékárna veřejného typu s dalšími službami, například měřením glykémie, poradenství ohledně dermo-kosmetiky, zdravé výživy a podobně,“ řekla. Pracuje tu devítičlenný personál.

Pro nákup léků a dalšího sortimentu klienti buď vejdou do lékárny, nebo mohou se svým vozem zajet k tzv. drive-in okénku. Ředitel nemocnice Tomáš Fiala řadu let přemýšlel nad možností výdeje léků, aniž by klient musel opustit svůj automobil. V nové lékárně se tento nápad podařilo zrealizovat. „Lidé k drive-in okénku přijedou autem a personál jim prodá a podá léky. Okénko je určené k výdeji objednávek, rezervací, medikace z pohotovosti, ale i běžnému nákupu. Život jistě ulehčí klientům se sníženou mobilitou, ale i každému, kdo z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže opustit kvůli nákupu vůz,“ nastiňuje výhody drive-in ředitel Tomáš Fiala.

Starosta města Břetislav Hrdlička popřál Strakonickým, aby do lékárny nemuseli chodit. Vzápětí ale dodal: „A vůbec do lékáren jako takových. Jinak, když už budete muset do lékárny, tak zrovna tato bude jistě jedna z nejlepších.“

Slovo dostal i developer Radim Žahour. „Děkujme vedení nemocnice, které s námi šlo do této první části strakonického retail parku. Je to jakási vstupní brána druhé části, kterou plánujeme vybudovat ke konci příštího roku.“

Nová nemocniční lékárna klientům nabízí široký sortiment léků, ale také kosmetiky a zdravotnických prostředků. Těšit se mohou na řadu nadstandardních služeb.

Původní lékárna v areálu nemocnice zůstává i nadále v provozu. Otevřeno má od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. Ruší se ale její sobotní provoz, a to z důvodu celodenního víkendového provozu nové nemocniční lékárny v Obchodní ulici.