Cvičení se odehraje od 11 do 14 hodin a bude simulovat reálnou situaci, kdy do nemocnice přijde nebezpečný pachatel, který neváhá používá zbraně proti jiným osobám. Hlavním cílem akce je podle tiskové mluvčí nemocnice Kateřiny Koželuhové proškolení nemocničního personálu, který si osvojí základní praktické dovednosti při zvládání této kritické situace. Dobrá připravenost personálu může v krizové situaci ochránit nejen je samotné, ale i zdraví a životy pacientů a jejich doprovodu

„Bezpečnost našich pacientů a personálu je pro nás prioritou. Toto praktické cvičení nám umožní lépe se připravit na mimořádné situace a zajistit, že naši zaměstnanci budou schopni efektivně reagovat. Teoretickou přípravou na krizové situace si prošli už začátkem letošního roku,“ uvedl k akci náměstek ředitele Nemocnice Strakonice Michal Pelíšek.

Cvičení ve čtvrtek 23. května 2024 částečně ovlivní chod nemocnice. Co to znamená pro pacienty?

• Chirurgické ambulance budou fungovat standardně do cca 10 hodin

• Po 10. hodině bude provoz akutní chirurgické ambulance přesunut do diabetologické ambulance (jižní křídlo pavilonu operačních oborů, přízemí jižního křídla).

• Provoz odborné chirurgické urologické poradny bude celé dopoledne přesunut do Očkovacího centra (budova lékárny v areálu nemocnice, 1. patro).

Vstup do budovy pavilonu operačních oborů:

• V době cvičení, prosím, využívejte přednostně vstup přes jižní křídlo (vstup naproti prodejně zdravotnických prostředků).