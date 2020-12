Rozpočet města Strakonice na rok 2021 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány na 513 800 000 korun, celkové výdaje počítají s částkou 623 000 000 korun.

Za poslední roky si město svým hospodařením vytvořilo finanční rezervy, ze kterých bude možné v aktuální situaci financovat schodek ve výši 109 200 000 korun. Prostředky minulých let budou zároveň použity na splátky úvěrů, které dělají 19 755 000 korun. V případě, že projde poslanecký návrh zásadně měnící zdanění příjmů je jisté, že obce přijdou o část peněz do příjmové položky, i přesto chce strakonická radnice zachovat stěžejní investiční akce. V plánu je vybudovat například komunitní centrum, dokončit bezbariérovou trasu DS Rybniční – kulturní dům, rekonstrukce ulic Zvolenská a části ulice Máchova. Zkrátka by neměla přijít ani Otavská páteřní cyklostezka, nebo vodovod a veřejné osvětlení v Hajské. Schválení rozpočtu bude řešit zastupitelstvo 16. prosince.