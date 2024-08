Jaká byla před padesáti lety móda, co se nosilo, jak vypadalo školství a domácnosti? To všechno se dozvíte na výstavě Sedmdesátky ve Strakonickém muzeu.

Vrátit se o padesát let zpět v čase, zavzpomínat na svůj pokojíček s palandou, obývák se soškou jelena i kuchyni s oranžovou linkou a plastovou dózou na cukr. Výstava strakonického muzea, která dostala příznačný a jednoduchý název Sedmdesátky, nemůže nechat návštěvníky chladnými. Je v ní kus života mnohých z nás.

Výstava nás vezme zpět proti proudu času a připomene nám, jak se žilo před padesáti lety. V první části představí, jaká byla móda, co se nosilo, jak vypadalo školství, městská výstavba, oslavy svátků, dovolené a jak tehdy lidé trávili svůj volný čas. Zmíní také propagandu či Chartu 77.

V druhé části výstava představuje typickou normalizační domácnost a její vybavení. Nechybí ani interaktivní prvky, například dobové vysílání zpravodajství či dokumentů.

Přijďte do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích prožít Sedmdesátky. Výstava je otevřena od úterý do neděle a během svátků, vždy od 9 do 17 hodin. Více informací najdete na stránkách muzea.