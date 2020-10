Zdroj: Deník / Petr ŠkotkoŘidiči už nové automaty zaznamenali. „Vypadají hezky a moderně. Když budou dobře fungovat, působí i jako pěkný doplněk,“ řekla řidička na parkovišti pod nemocnicí.

Rezidenti lokality ulice Bezděkovská, využívající parkoviště naproti hotelu, nebudou zpoplatněním nikterak zasaženi. Předpokládá se, že svými auty odjíždějí do zaměstnání a po návratu je lokalita, právě pro místní, bez poplatku.

Nové automaty akceptující platby kartou i on line platby. Postupně dojde k jejich výměně po celém městě.

Časové rozmezí pro uplatňování poplatku za parkování ve vymezených úsecích je stanoveno na parkovišti u hotelu Švanda Dudák pondělí až pátek od 8 hod. do 16 hod.



U všech ostatních parkovišť včetně nově zpoplatněného v ulici Lázeňská platí časové rozmezí pondělí až pátek od 8 hod. do 18 hod. a v sobotu od 8 hod. do 12 hod.