S přibývajícími dny se oči obyvatel Strakonic stále častěji obracejí k dění v nákupní zóně na Katovické v blízkosti nového Kauflandu. V jednom z objektů totiž vzniká nová nemocniční lékárna. Částí jejího rozsáhlého provozu bude tzv. drive výdejní okénko. „O tom už přemýšlím snad 15 let,“ říká ředitel strakonické nemocnice a senátor Tomáš Fiala.

Nová nemocniční lékárna bude mít i tzv. drive okénko. | Foto: Deník/Petr Škotko

Jak už jste dříve naznačil, nejde ve vašem případě o úplnou novinku.

To je pravda. Nad takovou možností výdeje léků pro pacienty přemýšlím už asi 15 let. I když nechci nic zakřiknout, vypadá to, že se tato představa ještě letos vyplní.

Popište tedy přesně, na co se mohou návštěvníci lékárny těšit?

Lékárny mají svá pohotovostní okénka, kde se i v mimopohotovostní době vydává lék. A také pacient nechodí dovnitř. Je však důležitá především edukace, tedy popis léku a jeho užívání. V případě nové lékárny bude tento provoz k dispozici i v běžné pracovní době. Nová lékárna bude poměrně velká – bude mít tři výdejní pracoviště a právě drive okénko bude taková možnost navíc. Bonus pro pacienty.

VIDEO: Pohádkový zámek v Blatné hostí tradiční Vánoční trhy

V Česku to není asi moc známá varianta. Nebudou Strakonice nakonec první?

Ve světě to novinka není, u nás ano. Nevím, že by v Česku podobná věc fungovala. Ale myslím, že ji lidé velmi rádi přijmou a využijí.

Lékárna roste stejně s pobočkou KFC. A toto rychlé občerstvení chce otevřít ještě před Vánoci. Jak to v tomto směru vypadá s lékárnou?

Zatím nevíme, kdy bude lékárna otevřena. Jde o úplně jiný provoz a nechce se nám poměrně drahé zařízení a nábytek stěhovat do vlhkého a syrového prostředí. Ale nejpozději od nového roku bude lékárna fungovat.

Ovlivní nová lékárna provoz současné nemocniční lékárny?

Ano. Přestanou v ní fungovat soboty a neděle. Ty převezme nová lékárna.