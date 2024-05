Život a boj čs. legionářů na Transsibiřské magistrále přibližuje projet s názvem Legiovlak. Je dílem Československé obce legionářské, která si předsevzal vytvořit věrnou repliku vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak je zdarma přístupným nejen školákům, ale i široké veřejnosti.

Legiovlak je putovní muzeum československých legií. | Foto: Deník/Pavel Bouda

Ve Strakonicích má vlak zastávku od 14. do 19. května 2024. Zájemci si mohou prohlédnout 14 vagonů, které jim přiblíží životní podmínky i bojové činnosti legionářů. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. Otevřeno bude ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin

Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá díky podpoře Ministerstva obrany a Ministerstva dopravy minimálně do roku 2026. Bližší informace o jednotlivých místech, kde můžete Legiovlaku navštívit, najdete ZDE.