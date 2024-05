Poslední květnové odpoledne nabídne ve Strakonicích výjimečnou kulturní událost. Na III. hradním nádvoří se otevírá Knihodělna – nový prostor zaměřený na ruční vazbu knih. Knihodělna se stane zároveň muzeem mistra knižní vazby Bedřicha Zákosteleckého, který se může chlubit tím, že vyráběl dary pro české prezidenty i papeže Benedikta XVI.

Ve Strakonicích se otevře unikátní Knihodělna – nový prostor zaměřený na ruční vazbu knih, který bude zároveň muzeem mistra knižní vazby Bedřicha Zákosteleckého. | Foto: Se svolením Víta Groesla

Právě z dílny Bedřicha Zákosteleckého se do Strakonic přestěhovala většina jeho strojů, lisy, raznice, sady písem, role s plátny a kůžemi i mnoho jiných rozmanitých nástrojů a přípravků. „Už na to nemám sílu a ani to nemám komu předat,” řekl Deníku na jaře roku 2023 ke svému řemeslu českobudějovický rodák Bedřich Zákostelecký, který je nejen uznávaným českým uměleckým knihařem, ale také hudebníkem, pedagogem a mistrem knihařského řemesla v oboru umělecká knižní vazba.

Obavy o to, že nebude mít své řemeslo komu předat, se projektem Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích rozplynuly. V létě se rozjedou první kurzy, které zájemce zasvětí do knihařského řemesla. Lektorování prvního nabízeného kurzu, který bude zaměřený na základní postupy knihařského řemesla, použití různých materiálů a ručního nářadí, se spolu s lektorkou Janou Drechselovou ujme sám Bedřich Zákostelecký. Termíny pro zájemce už jsou vypsané na webu Knihodělny.

„Osobně se nejvíc těším na to, až konečně lidem Knihodělnu ukážeme. Sám jsem téměř padl na zadek, když jsem poprvé tento skvost vybudovaný panem Zákosteleckým spatřil,“ uvedl Vít Groesl, vedoucí Knihodělny.

Knihodělna vznikla na základě dohody města Strakonice a architekta Jana Zákosteleckého, syna knihaře Bedřicha. Došlo tak k rozšíření nabídky Šmidingerovy knihovny, která ucelenou dílnu provozuje. Ředitelka knihovny Andrea Karlovcová i místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer jsou ze spolupráce nadšení. „Dlouhou dobu jsme s paní ředitelkou vymýšleli, jak knihovnu posunout, jelikož pryč je doba, kdy stačí, aby knihovny pouze půjčovaly knihy. Když přišel Honza Zákostelecký s nápadem na zřízení knihařské dílny a expozice, výborně to do toho zapadlo. Je úžasné, že jsme od tohoto okamžiku dokráčeli až sem, kdy můžeme dveře Knihodělny otevřít veřejnosti,“ okomentoval spolupráci místostarosta.

Knihařské řemeslo si díky projektu Knihodělna může ve Strakonicích vyzkoušet prakticky kdokoli. Tento unikátní prostor je jedinečný svého druhu. Jedná se o plně funkční knihařskou dílnu, vybavená je stroji a nástroji převážně z první poloviny 20. století. Zároveň se v ní nachází malá muzejní expozice zanikajícího knihařského řemesla i ukázek prací zakladatele dílny, významného českého knihaře Bedřicha Zákosteleckého.

Otevření se uskuteční na III. hradním nádvoří v pátek 31. května v 16 hodin. Diváci se mohou těšit na koncerty, divadelní představení, výstavu nebo výtvarné dílny pro děti i dospělé. Další program se bude týkat samotné Knihodělny, knihařské dílny a muzea Bedřicha Zákosteleckého, kde se budou konat komentované prohlídky Akci organizuje Šmidingerova knihovna a celý program je zdarma.

Bedřich Zákostelecký je mistrem svého oboru, i když uměleckou knihařinou začínal poměrně pozdě. Původním povoláním učitel hudby se k této práci dostal díky muzice. „Potřeboval jsem noty a ty jsem většinou sháněl v antikvariátech. Byly samozřejmě v hrozném stavu a často potřebovaly svázat, abych je mohl půjčovat i svým žákům,“ zmínil v rozhovoru pro Deník.

Hodně času proto strávil u různých mistrů knihařů, pozoroval je při práci a napadlo jej, že by si ty jednodušší opravy mohl dělat sám. Leccos od zkušených fachmanů za tu dobu okoukal a zbytek se naučil na knihařské praxi u jednoho z nich. „Nebylo lehké stát se v pětatřiceti knihařským učedníkem. Vůbec mi to nešlo a byl jsem ostatním v dílně spíš pro smích. Ale strašně mě to bavilo. Líbila se mi ta vůně klihu, lepidla a papíru. Vydržel jsem. Nakonec jsem se naučil zlatit knihy pravým zlatem a vázat je klasickou nasazovanou vazbou na německý i francouzský způsob. To už se dneska nedělá,“ zavzpomínal na svoji práci.

Sehnat prostory a zařídit samotnou dílnu nebylo v začátcích úplně jednoduché. Vybavení musel Bedřich Zákostelecký shánět po bazarech a inzerátech, o zakázky ale neměl nouzi. Dokonce vyráběl dary pro české prezidenty, počínaje Václavem Havlem, pro kterého vázal do kůže jeho texty, přes Václava Klause až po Miloše Zemana. Jeho další prací byla v kůži vázaná a bohatě zdobená kniha v němčině o českých svatých pro papeže Benedikta XVI.

