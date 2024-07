Mezi hlavní důvody vedoucí k tomuto opatření patří snížení dopravní zátěže, zvýšení bezpečnosti dětí, efektivnější využití veřejného prostoru, ale i zlepšení životního prostředí.

V ulici Chelčického jsme zastihli Jana Touška, který prý nemá s podobným opatřením problém. „Když se vozí ráno děti do školy je před každou školou frmol. Vystupující děti, rodiče, kteří chvátají do práce… Jednosměrka by to mohla vyřešit, proč ne,“ říká ke změně v dopravě.